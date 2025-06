Una coppia di ampolline nei cruciverba: la soluzione è Oliera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una coppia di ampolline' è 'Oliera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIERA

La soluzione Oliera di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oliera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oliera? Un'oliera è un contenitore di vetro o ceramica usato per conservare e versare l'olio d'oliva o altri oli da cucina. Spesso ha un beccuccio per facilitare l'uso in cucina o a tavola, e può essere decorativa. Il nome deriva dalla sua funzione di riempire di olio, rendendo più comodo e elegante il condimento quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ampolla in tavolaÈ in tavola per i condimentiUna coppia d ampollineLe coppie di ampolline in tavolaLa coppia in tombola

Hai davanti la definizione "Una coppia di ampolline" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

