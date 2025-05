Il tasto per riavvolgere la videocassetta nei cruciverba: la soluzione è Rewind

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tasto per riavvolgere la videocassetta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tasto per riavvolgere la videocassetta' è 'Rewind'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REWIND

Curiosità e Significato di "Rewind"

Hai risolto il cruciverba con Rewind? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rewind.

Rewind è il tasto utilizzato per riavvolgere una videocassetta, riportando il nastro indietro per rivedere una scena o un punto precedente. È comunemente presente sui lettori di cassette e videocassette, permettendo di ripercorrere il contenuto registrato in modo rapido e semplice.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tasto di riavvolgimento veloceSul tasto 3 dei cordlessIl tasto del PC per andare a capoTasto del PC per andare a capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Rewind

Non riesci a risolvere la definizione "Il tasto per riavvolgere la videocassetta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

W Washington

I Imola

N Napoli

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R S A I A O E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANORESSIA" ANORESSIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.