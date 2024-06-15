Sono accusati di esercitare malefici influssi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono accusati di esercitare malefici influssi' è 'Iettatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IETTATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono accusati di esercitare malefici influssi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono accusati di esercitare malefici influssi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Iettatori? Gli iettatori sono persone considerate responsabili di portare sfortuna o influenze negative sulla vita di altri, spesso attraverso comportamenti o parole che si pensa possano arrecare danno. La loro presenza viene vista come un ostacolo a successi e serenità, alimentando credenze popolari secondo cui il loro atteggiamento può disturbare l’armonia delle situazioni. Questa credenza si radica in tradizioni antiche che attribuiscono poteri misteriosi a chi si ritiene possa esercitare effetti dannosi senza ragioni concrete.

Sono accusati di esercitare malefici influssi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Iettatori

Per risolvere la definizione "Sono accusati di esercitare malefici influssi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono accusati di esercitare malefici influssi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Iettatori:

I Imola E Empoli T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono accusati di esercitare malefici influssi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

