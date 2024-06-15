Soldato appiedato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Soldato appiedato' è 'Fante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Soldato appiedato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soldato appiedato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Fante? Un fante è un soldato che opera a piedi, spesso impegnato in operazioni di terra senza il supporto diretto di veicoli militari. La sua presenza è fondamentale nelle truppe di fanteria, dove la mobilità si basa esclusivamente sulle sue capacità e resistenza. La sua funzione comprende il combattimento, la ricognizione e il sostegno alle altre unità, adattandosi a diversi ambienti di battaglia. La figura del fante rappresenta la componente più numerosa e versatile delle forze armate.

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Soldato appiedato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fante

Se la definizione "Soldato appiedato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soldato appiedato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fante:

F Firenze A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soldato appiedato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una figura fra le carteIl John che scrisse Aspetta primavera BandiniIl Jack tra le carte da giocoUn soldato appiedatoUn soldato in divisa azzurraSoldato in azzurroSoldato armato di frecceUn soldato scelto di fanteria