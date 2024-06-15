Gli allievi di Gesù

SOLUZIONE: DISCEPOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli allievi di Gesù" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli allievi di Gesù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Discepoli? Coloro che seguono gli insegnamenti di Gesù sono chiamati a vivere secondo i suoi principi, condividendo le sue passioni e i suoi ideali. Questi praticano con dedizione le sue parole, cercando di diffondere il suo messaggio nel mondo. La loro presenza testimonia l'impegno a essere esempio di virtù e compassione, affrontando le sfide della vita con fede e speranza. La loro missione è mantenere vivo il suo insegnamento tra le persone, contribuendo a costruire un mondo migliore.

La soluzione associata alla definizione "Gli allievi di Gesù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli allievi di Gesù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Discepoli:

D Domodossola I Imola S Savona C Como E Empoli P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli allievi di Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

