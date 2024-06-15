Dolori assillanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dolori assillanti' è 'Tormenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORMENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolori assillanti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolori assillanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tormenti? I tormenti sono sofferenze intense e persistenti che attanagliano la mente e il corpo, spesso legate a emozioni profonde o a spirali di pensieri negativi. Questi dolori assillanti possono derivare da situazioni di stress, perdita o ansia, e rendono difficile trovare pace o serenità. La loro presenza può influenzare il benessere generale, lasciando una sensazione di oppressione e sconforto.

In presenza della definizione "Dolori assillanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolori assillanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tormenti:

T Torino O Otranto R Roma M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolori assillanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

