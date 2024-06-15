Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres' è 'Rabin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RABIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rabin? Yitzhak Rabin è stato un importante leader israeliano, noto per il suo impegno nel promuovere la pace nella regione. La sua carriera politica è stata caratterizzata da sforzi per trovare un'intesa tra israeliani e palestinesi, spesso rischiando la vita per raggiungere questo obiettivo. Nel 1994 ricevette un prestigioso riconoscimento internazionale condiviso con altre figure coinvolte nel processo di dialogo e riconciliazione. La sua dedizione alla pace ha lasciato un segno indelebile nella storia del Medio Oriente.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rabin

La soluzione associata alla definizione "Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rabin:

R Roma A Ancona B Bologna I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il premier israeliano premio Nobel per la pace nel 1994Fu Nobel per la pace con Arafat e PeresHa ricevuto il nobel per la pace con Rabin e PeresNata a Manila il 2 ottobre 1963 la giornalista ha vinto il Nobel per la pace nel 2021L anno in cui Barack Obama ha ottenuto il Nobel per la paceLongevo programma RAI che ha avuto fra i conduttori Luca Giurato e Livia Azzariti