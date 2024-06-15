L anno di Chernobyl

Home / Soluzioni Cruciverba / L anno di Chernobyl

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L anno di Chernobyl' è 'Ottantasei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTANTASEI

Perché la soluzione è Ottantasei? Ottantasei si riferisce all'anno in cui si verificò il disastro nucleare di Chernobyl, uno dei più gravi incidenti della storia dell'energia atomica. Questo evento avvenne nel 1986, segnando profondamente la memoria collettiva e portando a conseguenze ambientali e sanitarie di vasta portata. La data rappresenta un momento cruciale nel progresso tecnologico e nella gestione delle emergenze nucleari, lasciando un segno indelebile nel passato recente del mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L anno di Chernobyl". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L anno di Chernobyl nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ottantasei

In presenza della definizione "L anno di Chernobyl", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L anno di Chernobyl" conferma che la soluzione 'Ottantasei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ottantasei

O Otranto T Torino T Torino A Ancona N Napoli T Torino A Ancona S Savona E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L anno di Chernobyl" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ottantasei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoL anno della storica partita Italia-Germania 4-3Il decimo mese dell anno in breveSi tiene ogni anno a MilanoChristopher Nolan ha vinto quest anno quello come Miglior regista