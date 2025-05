È un vero asino nei cruciverba: la soluzione è Somaro

SOMARO

Curiosità e Significato di "Somaro"

Approfondisci la parola di 6 lettere Somaro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine somaro si riferisce a un asino, un animale da soma noto per la sua forza e pazienza. In senso figurato, somaro viene spesso usato per descrivere qualcuno considerato sciocco o poco intelligente, sottolineando una percezione negativa del comportamento o della comprensione di una persona.

La trasportano l asino e il muloC ? è quel del veroIl vero nome della lottiNon è asino eppure ragliaIl vero sportivo si augura che vinca lui

Come si scrive la soluzione: Somaro

Hai trovato la definizione "È un vero asino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

O Otranto

