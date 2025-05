Il sofista fa quelli viziosi nei cruciverba: la soluzione è Giri

GIRI

Curiosità e Significato di "Giri"

La parola Giri è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giri.

La parola GIRI si riferisce ai percorsi circolari che possono simboleggiare le strade tortuose della filosofia sofistica, dove il sofista, attraverso il suo ingegno retorico, induce a volte a comportamenti viziosi. Inoltre, il termine giri può anche richiamare l'idea di deviazioni dal corretto cammino etico, caratterizzando il modo in cui un sofista può manipolare argomenti e verità.

Come si scrive la soluzione: Giri

Hai trovato la definizione "Il sofista fa quelli viziosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

R Roma

I Imola

