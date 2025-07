Si prepara verso sera nei cruciverba: la soluzione è Cena

CENA

Curiosità e Significato di Cena

Approfondisci la parola di 4 lettere Cena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cena? La parola cena indica il pasto principale che si consuma verso sera, spesso in compagnia o in famiglia. È il momento di concludere la giornata gustando piatti caldi e conviviali. La cena rappresenta un rito quotidiano importante per condividere emozioni e rafforzare i legami, rendendo la serata speciale. In definitiva, è il momento perfetto per rilassarsi e godersi il cibo e la compagnia.

Come si scrive la soluzione Cena

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si prepara verso sera", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

