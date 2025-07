Porta il cordiglio nei cruciverba: la soluzione è Frate

FRATE

Curiosità e Significato di Frate

Perché la soluzione è Frate? Porta il cordiglio è un modo di dire che si riferisce a mettere in evidenza qualcosa di nascosto o nascosto sotto una superficie, come un frate che porta con sé la sua fede e i suoi valori. La soluzione FRATE rappresenta appunto un religioso, simbolo di semplicità e dedizione. Questo indizio ci invita a riflettere su come spesso ci siano aspetti importanti da scoprire dietro apparenze semplici.

Come si scrive la soluzione Frate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Porta il cordiglio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

