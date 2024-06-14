Le pieghettature della gonna

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le pieghettature della gonna' è 'Crespe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRESPE

Perché la soluzione è Crespe? Le pieghettature della gonna sono dettagli decorativi e funzionali che conferiscono volume e movimento al tessuto. Questi risvolti, chiamati crespe, vengono realizzati attraverso tecniche di piegatura e cucitura che rendono il capo più elegante e strutturato. Le crespe possono variare in forma e dimensione, creando effetti visivi differenti. Sono spesso utilizzate in abiti formali o da sera per aggiungere raffinatezza e stile. La loro presenza arricchisce il design complessivo del vestito, valorizzandone la silhouette.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le pieghettature della gonna". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Le pieghettature della gonna nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Crespe

Quando la definizione "Le pieghettature della gonna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le pieghettature della gonna" conferma che la soluzione 'Crespe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Crespe

C Como R Roma E Empoli S Savona P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le pieghettature della gonna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crespe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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