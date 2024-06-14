Frati conversi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frati conversi' è 'Laici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frati conversi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frati conversi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Laici? I frati conversi sono uomini che, pur non vivendo nel monastero, hanno scelto di dedicare la loro vita a pratiche religiose e spirituali, mantenendo un rapporto diretto con la comunità. Si distinguono dai monaci perché non sono ordinati e spesso svolgono attività nel mondo laico, contribuendo alla diffusione dei valori spirituali tra i fedeli. La loro presenza rappresenta un ponte tra il mondo religioso e quello civile, illustrando l’impegno di persone laiche in ambito spirituale.

In presenza della definizione "Frati conversi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frati conversi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Laici:

L Livorno A Ancona I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frati conversi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

