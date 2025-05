Il dio Marte greco nei cruciverba: la soluzione è Ares

ARES

Curiosità e Significato di "Ares"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ares, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Ares è il dio della guerra nella mitologia greca, associato al conflitto e alla battaglia. È spesso rappresentato come una divinità guerriera e simbolo di vigoroso combattimento, differenziandosi da Marte, suo equivalente romano. Ares incarna l'aspetto più cruento e sanguinoso della guerra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu amante di AfroditeUn dio figlio di EraIl dio padre di Deimos e FobosIl dio che a Roma era greco chiamato MarteSacerdoti del dio Marte nell antica RomaIl dio Marte dei Greci

