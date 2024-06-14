Bastonate nei cruciverba: la soluzione è Legnate

Sara Verdi | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bastonate' è 'Legnate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGNATE

Curiosità e Significato di Legnate

La parola Legnate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Legnate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fa sentire quando è preso a bastonate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Bastonate - Legnate

Come si scrive la soluzione Legnate

Hai davanti la definizione "Bastonate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Legnate:
L Livorno
E Empoli
G Genova
N Napoli
A Ancona
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H A I A Z I E S N K T

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.