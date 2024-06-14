Bastonate nei cruciverba: la soluzione è Legnate
LEGNATE
Curiosità e Significato di Legnate
La parola Legnate è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Legnate.
Come si scrive la soluzione Legnate
Hai davanti la definizione "Bastonate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Legnate:
L Livorno
E Empoli
G Genova
N Napoli
A Ancona
T Torino
E Empoli
