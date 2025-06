Una persona impetuosa nei cruciverba: la soluzione è Testa Calda

TESTA CALDA

La parola Testa Calda è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Testa Calda.

Perché la soluzione è Testa Calda? Una persona impetuosa è qualcuno che agisce con grande entusiasmo e impulsività, senza troppo riflettere. Spesso si fa prendere dall'emozione e prende decisioni rapide, a volte rischiose. Si dice che abbia la testa calda perché la sua reazione è immediata e intensa, come un fuoco che brucia in modo rapido. È una caratteristica che può portare sia a grandi passioni che a errori impulsivi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una persona impetuosa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

