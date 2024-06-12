Si mostra al calciatore già ammonito

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Si mostra al calciatore già ammonito' è 'Cartellino Rosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTELLINO ROSSO

Perché la soluzione è Cartellino Rosso? Il cartellino rosso rappresenta una sanzione che viene mostrata al calciatore già ammonito, indicando l'espulsione immediata dal campo. Questa decisione viene presa dall'arbitro quando il giocatore commette un fallo grave o reiterato, dimostrando comportamenti antisportivi. La presenza del cartellino rosso implica la fine della partecipazione del calciatore alla partita, lasciando la squadra in inferiorità numerica. La sua funzione è quella di garantire il rispetto delle regole e l'equità nel gioco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mostra al calciatore già ammonito". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si mostra al calciatore già ammonito nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Cartellino Rosso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si mostra al calciatore già ammonito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mostra al calciatore già ammonito" conferma che la soluzione 'Cartellino Rosso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Cartellino Rosso

C Como A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto R Roma O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mostra al calciatore già ammonito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cartellino Rosso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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