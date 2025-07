Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille nei cruciverba: la soluzione è Valli Di Comacchio

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille' è 'Valli Di Comacchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALLI DI COMACCHIO

Curiosità e Significato di Valli Di Comacchio

La soluzione Valli Di Comacchio di 16 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Valli Di Comacchio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Valli Di Comacchio? Le Valli di Comacchio sono un complesso di stagni e aree umide situate nel cuore della Romagna, famose per l’allevamento di anguille. Questo ecosistema unico permette di coltivare e pescare queste pregiate creature, simbolo della tradizione locale. Un vero e proprio gioiello naturalistico e culturale, le Valli rappresentano un patrimonio importante per la biodiversità e l’economia della zona.

Come si scrive la soluzione Valli Di Comacchio

Hai trovato la definizione "Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

