La registrazione dei movimenti respiratori

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La registrazione dei movimenti respiratori' è 'Pneumografia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PNEUMOGRAFIA

Perché la soluzione è Pneumografia? La pneumografia rappresenta una tecnica utilizzata per monitorare e analizzare i movimenti respiratori di un individuo. Attraverso questa procedura, si riescono a registrare le variazioni di volume e pressione del respiro, fornendo dati essenziali per valutare la funzionalità polmonare. La sua applicazione è fondamentale in ambito clinico per diagnosticare disturbi respiratori o monitorare pazienti con patologie polmonari. La precisione della pneumografia consente di ottenere immagini dettagliate dei processi respiratori, facilitando interventi mirati e tempestivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La registrazione dei movimenti respiratori". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La registrazione dei movimenti respiratori nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Pneumografia

Quando la definizione "La registrazione dei movimenti respiratori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La registrazione dei movimenti respiratori" conferma che la soluzione 'Pneumografia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Pneumografia

P Padova N Napoli E Empoli U Udine M Milano O Otranto G Genova R Roma A Ancona F Firenze I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La registrazione dei movimenti respiratori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pneumografia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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