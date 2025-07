Piatto a base di gelatina nei cruciverba: la soluzione è Aspic

ASPIC

Curiosità e Significato di Aspic

Vuoi sapere di più su Aspic? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Aspic.

Perché la soluzione è Aspic? L'aspic è un piatto a base di gelatina che avvolge carni, pesce o verdure, creando una preparazione elegante e colorata. La sua consistenza morbida e compatta permette di raffreddare e servire le pietanze in modo originale, spesso decorato con erbe o spezie. Perfetto per antipasti sofisticati, l'aspic rappresenta un classico della cucina fredda, apprezzato per la sua versatilità e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Aspic

Hai trovato la definizione "Piatto a base di gelatina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

