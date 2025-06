La percentuale spettante al cambiavalute nei cruciverba: la soluzione è Aggio

AGGIO

Curiosità e Significato di "Aggio"

Perché la soluzione è Aggio? L'agio è il margine di profitto che un cambiavalute applica quando scambia valute diverse. In pratica, si tratta della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di una valuta, che consente al cambiavalute di guadagnare. Questo costo è spesso invisibile per i clienti, ma è un elemento fondamentale per comprendere come funziona il mercato dei cambi.

Come si scrive la soluzione Aggio

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

