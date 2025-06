Un pasto pronto per il single nei cruciverba: la soluzione è Monoporzione

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pasto pronto per il single

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un pasto pronto per il single' è 'Monoporzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOPORZIONE

Curiosità e Significato di Monoporzione

La parola Monoporzione è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Monoporzione.

Perché la soluzione è Monoporzione? Monoporzione indica un alimento preparato per essere consumato da una sola persona, ideale per chi cerca praticità e velocità. È perfetto per pasti singoli, senza sprechi o complicazioni. Questa soluzione è ideale per chi vive da solo o ha poco tempo, offrendo comodità e gusto in porzioni perfette. È la scelta giusta per un pasto pronto e adatto a ogni esigenza quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si passa sulla tovaglia a pasto terminatoL ultima portata del pastoLe sfodera chi è pronto a difendersi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Monoporzione

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un pasto pronto per il single", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

P Padova

O Otranto

R Roma

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A R N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARNOT" CARNOT

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.