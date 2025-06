Le parti più alte delle schiene equine nei cruciverba: la soluzione è Garresi

Home / Soluzioni Cruciverba / Le parti più alte delle schiene equine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le parti più alte delle schiene equine' è 'Garresi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARRESI

Curiosità e Significato di "Garresi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Garresi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Garresi? I garresi sono le parti più alte delle schiene dei cavalli, situate proprio dietro il collo. Questa zona è particolarmente importante per la postura e il movimento dell'animale, poiché serve come punto di attacco per la sella e influenza il modo in cui il cavallo si muove. Comprendere i garresi è fondamentale per chi si occupa di equitazione, poiché una buona posizione può migliorare sia il comfort del cavallo che le prestazioni durante l'attività.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dies una delle parti più note del requiemUn contratto fra più partiLacerate in più parti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Garresi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le parti più alte delle schiene equine", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I U P M R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLURIMI" PLURIMI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.