La Nazionale con la maglia arancione nei cruciverba: la soluzione è Olanda

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Nazionale con la maglia arancione' è 'Olanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLANDA

Curiosità e Significato di Olanda

La parola Olanda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Olanda.

Perché la soluzione è Olanda? La Nazionale con la maglia arancione si riferisce alla squadra di calcio dei Paesi Bassi, nota per il suo distintivo colore arancione. Questo colore simboleggia la dinastia degli Orange, storici sovrani olandesi. La nazionale olandese è famosa per il suo stile di gioco innovativo e per aver dato vita a grandi campioni. Un vero simbolo di passione e creatività nel calcio internazionale.

Come si scrive la soluzione Olanda

Stai cercando la risposta alla definizione "La Nazionale con la maglia arancione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

