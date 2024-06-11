Un immissario del Garda

Home / Soluzioni Cruciverba / Un immissario del Garda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un immissario del Garda' è 'Sarca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un immissario del Garda" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un immissario del Garda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sarca? La Sarca è un fiume che si immette nel Lago di Garda, contribuendo alle sue acque e all'ecosistema locale. Si snoda tra le vallate, portando acqua e vita alle zone attraversate. La sua presenza è fondamentale per l'ambiente e per l'agricoltura della zona. Attraversa paesaggi pittoreschi, arricchendo il territorio circostante e creando un equilibrio tra natura e attività umane.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un immissario del Garda nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sarca

La soluzione associata alla definizione "Un immissario del Garda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un immissario del Garda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sarca:

S Savona A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un immissario del Garda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tributario del GardaÈ immissario del GardaIl maggior immissario del GardaIl principale immissario del Lago di GardaUn vino rosato del GardaUna perla del Garda