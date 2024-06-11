Lo Ian creatore di James Bond

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Ian creatore di James Bond' è 'Fleming'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLEMING

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Ian creatore di James Bond" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Ian creatore di James Bond". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Fleming? L'autore che ha dato vita a un famoso agente segreto con licenza di uccidere è stato un celebre scrittore britannico. Le sue storie avvincenti e sofisticate hanno fatto innamorare generazioni di lettori, portando alla creazione di un personaggio iconico. La sua penna ha contribuito a definire lo stile del genere spy. Il suo nome è associato indissolubilmente alla figura di Bond e alle avventure che lo vedono protagonista.

Quando la definizione "Lo Ian creatore di James Bond" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Ian creatore di James Bond" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fleming:

F Firenze L Livorno E Empoli M Milano I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Ian creatore di James Bond" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

