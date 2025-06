Il ghiacciaio d una famosa mummia preistorica nei cruciverba: la soluzione è Similaun

Home / Soluzioni Cruciverba / Il ghiacciaio d una famosa mummia preistorica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il ghiacciaio d una famosa mummia preistorica' è 'Similaun'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMILAUN

Curiosità e Significato di Similaun

La parola Similaun è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Similaun.

Perché la soluzione è Similaun? Similaun è una vetta delle Alpi Venoste, famosa per essere il luogo dove è stata trovata la misteriosa mummia del Similaun, nota anche come Ötzi. Questo ghiacciaio, infatti, conserva ormai da millenni il corpo di un uomo preistorico, offrendoci preziose informazioni sulla vita antica. Il nome richiama questa affascinante scoperta, simbolo di archeologia e natura incontaminata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La costellazione con una famosa cinturaUna preistorica abitazioneUna famosa è La vedova allegra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Similaun

Hai davanti la definizione "Il ghiacciaio d una famosa mummia preistorica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

U Udine

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R I O L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIROLO" SIROLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.