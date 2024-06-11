Eruzioni cutanee

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Eruzioni cutanee' è 'Esantemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESANTEMI

Perché la soluzione è Esantemi? Gli esantemi sono delle eruzioni cutanee che si manifestano con cambiamenti visibili sulla pelle, come macchie, ponfi o placche. Queste manifestazioni possono essere causate da diverse condizioni, tra cui infezioni, reazioni allergiche o altre patologie dermatologiche. La loro comparsa può essere accompagnata da altri sintomi come prurito, febbre o malessere generale. La diagnosi richiede spesso un’attenta valutazione clinica e, in alcuni casi, accertamenti specifici. La loro presenza indica generalmente un intervento medico necessario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eruzioni cutanee". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Eruzioni cutanee nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Esantemi

Quando la definizione "Eruzioni cutanee" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eruzioni cutanee" conferma che la soluzione 'Esantemi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Esantemi

E Empoli S Savona A Ancona N Napoli T Torino E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eruzioni cutanee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esantemi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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