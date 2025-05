Sono formati da più bancarelle nei cruciverba: la soluzione è Mercati

MERCATI

Curiosità e Significato di "Mercati"

I mercati sono spazi dedicati alla vendita di beni e prodotti, dove diversi venditori offrono le loro merci in bancarelle. Possono essere all'aperto o al chiuso e servono come punti di incontro per acquisti, scambi e socializzazione tra consumatori e commercianti.

Come si scrive la soluzione: Mercati

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

