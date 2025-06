Marachelle perdonabili nei cruciverba: la soluzione è Ragazzate

Home / Soluzioni Cruciverba / Marachelle perdonabili

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Marachelle perdonabili' è 'Ragazzate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAGAZZATE

Hai risolto il cruciverba con Ragazzate? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ragazzate.

Perché la soluzione è Ragazzate? RAGAZZATE indica comportamenti o azioni da giovani, spesso ingenui o un po’ sciocchi ma perdonabili con il tempo. È un termine che mette in luce come le scelte impulsive o le mancanze di maturità siano comprensibili e umane, soprattutto durante l’età dell’adolescenza. In definitiva, le ragazze o i ragazzi fanno spesso delle ragazze o dei ragazzi, e questo va accettato con un sorriso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Birbonate fatte da chi è poco più che un fanciulloSiocchezzuole perdonabili

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Marachelle perdonabili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

T Torino

E Empoli

C A S C T L I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CICLISTA" CICLISTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.