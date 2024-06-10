Luoghi in cui si tengono gli alveari

SOLUZIONE: APIARI

Perché la soluzione è Apiari? Gli apiari sono ambienti dedicati all'allevamento delle api, fondamentali per la produzione di miele e altri prodotti dell'apicoltura. Questi spazi sono scelti con cura per favorire il benessere delle colonie e facilitare l'estrazione dei mieli. Oltre a sostenere l'agricoltura, gli apiari contribuiscono alla tutela delle api, essenziali per l'impollinazione delle piante. Sono luoghi di grande importanza ecologica e agricola, spesso situati in zone naturali o agricole.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luoghi in cui si tengono gli alveari" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luoghi in cui si tengono gli alveari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "Luoghi in cui si tengono gli alveari", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luoghi in cui si tengono gli alveari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Apiari:

A Ancona P Padova I Imola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luoghi in cui si tengono gli alveari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

