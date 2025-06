Le borracce di pelle dei beduini nei cruciverba: la soluzione è Otri

Home / Soluzioni Cruciverba / Le borracce di pelle dei beduini

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le borracce di pelle dei beduini' è 'Otri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTRI

Curiosità e Significato di "Otri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Otri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Otri? Le otri sono tradizionali borracce di pelle utilizzate dai beduini, un simbolo della loro cultura nomade e della vita nel deserto. Questi contenitori, spesso realizzati con pelle di cammello o capra, sono progettati per conservare l'acqua, un bene prezioso in ambienti aridi. L'uso delle otri non solo riflette l'ingegnosità dei beduini nel fronteggiare le sfide del loro ambiente, ma rappresenta anche un legame profondo con le loro tradizioni e il loro

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sacchi di pelleQuando sono vuoti si possono ripiegareI sacchi di pelle con il tappoLe borracce di pelleLe borracce dei beduiniNon fa star più nella pelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Otri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le borracce di pelle dei beduini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A M A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMARA" AMARA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.