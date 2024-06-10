Barletta Andria in Puglia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Barletta Andria in Puglia' è 'Trani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANI

Perché la soluzione è Trani? Trani è una città pugliese situata nella regione di Barletta Andria in Puglia, famosa per il suo porto e il centro storico ricco di testimonianze architettoniche. La città si distingue per la sua cattedrale imponente che si affaccia sul mare e per le strade caratteristiche che conservano il fascino del passato. Trani rappresenta un importante punto di riferimento culturale e storico, catturando l’attenzione di visitatori e studiosi. La sua posizione strategica la rende un luogo di grande interesse turistico e storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Barletta Andria in Puglia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Barletta Andria in Puglia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trani

Per risolvere la definizione "Barletta Andria in Puglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Barletta Andria in Puglia" conferma che la soluzione 'Trani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trani

T Torino R Roma A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Barletta Andria in Puglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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