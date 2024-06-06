Privo di volontà

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Privo di volontà' è 'Abulico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABULICO

Perché la soluzione è Abulico? Una persona abulica manifesta una notevole perdita di motivazione e di iniziativa, mostrando difficoltà nel prendere decisioni e nel portare avanti azioni quotidiane. Questa condizione si caratterizza per la mancanza di desiderio di impegnarsi in attività che un tempo risultavano stimolanti o importanti. L'individuo abulico si presenta spesso apatico, con un atteggiamento passivo e una scarsa reattività agli stimoli esterni. La sua incapacità di esercitare volontà si traduce in una ridotta partecipazione alla vita sociale e personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privo di volontà". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Privo di volontà nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Abulico

In presenza della definizione "Privo di volontà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privo di volontà" conferma che la soluzione 'Abulico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Abulico

A Ancona B Bologna U Udine L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privo di volontà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abulico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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