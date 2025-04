La Fornero economista - Soluzione Cruciverba: Elsa

ELSA

Lo sapevi che? Metodo di calcolo retributivo: Il metodo di calcolo retributivo è una formula che viene utilizzata in uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita, usato in Italia nei sistemi pensionistici senza patrimonio di previdenza (in inglese Defined benefit formulae). Dal 1995 è stato progressivamente introdotto un sistema di calcolo misto.

