Una bella presenza fisica

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una bella presenza fisica' è 'Prestanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESTANZA

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Perché la soluzione è Prestanza? La prestanza si riferisce ad una bella presenza fisica, che si distingue per un aspetto curato e armonioso. Questa qualità spesso si associa a un portamento elegante, a tratti anche a una postura sicura e a un sorriso coinvolgente. La capacità di trasmettere sicurezza attraverso l'aspetto esteriore contribuisce a rendere una persona particolarmente attraente agli occhi degli altri. In molte culture, la prestanza è considerata un elemento importante nel lasciare una buona impressione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una bella presenza fisica". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una bella presenza fisica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Prestanza

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una bella presenza fisica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una bella presenza fisica" conferma che la soluzione 'Prestanza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Prestanza

P Padova R Roma E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una bella presenza fisica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prestanza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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