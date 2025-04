Tolto dalla gara - Soluzione Cruciverba: Escluso

ESCLUSO

Lo sapevi che? Nina Zilli: Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta (Piacenza, 2 febbraio 1980), è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana. Dopo alcune esperienze come veejay, e in campo musicale con alcuni gruppi, firma nel 2009 un contratto discografico con l'etichetta Universal, con la quale pubblica l'EP omonimo di debutto dal quale viene estratto il singolo 50mila, con il quale raggiunge la notorietà e che viene inserito come colonna sonora del film Mine vaganti e nel videogioco PES 2011.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.