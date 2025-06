Tenuto in gran conto nei cruciverba: la soluzione è Stimato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tenuto in gran conto' è 'Stimato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIMATO

Vuoi sapere di più su Stimato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Stimato.

Perché la soluzione è Stimato? Stimato indica qualcosa o qualcuno considerato con rispetto, apprezzamento e valore. È un termine usato per esprimere che si riconosce il valore di una persona o di un'idea, spesso in ambito professionale o formale. Essere stimati significa essere riconosciuti come affidabili e importanti, e questo favorisce relazioni positive e reciproco rispetto. In sintesi, rappresenta un riconoscimento di valore e considerazione.

Stai cercando la risposta alla definizione "Tenuto in gran conto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

O P I R G I O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRODIGIO" PRODIGIO

