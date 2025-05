Si è istruito senza maestri nei cruciverba: la soluzione è Autodidatta

AUTODIDATTA

Curiosità e Significato di "Autodidatta"

Il termine autodidatta si riferisce a una persona che si forma e apprende in modo autonomo, senza l'assistenza di insegnanti o istituzioni educative formali. Questi individui cercano informazioni, studiano e acquisiscono competenze attraverso diverse fonti, come libri, corsi online o esperienze pratiche, dimostrando iniziativa e passione per l'apprendimento.

Si è istruito senza frequentare alcuna scuolaVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si dedicano maestri e professori

Come si scrive la soluzione: Autodidatta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si è istruito senza maestri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

