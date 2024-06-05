La intenzionalità del reato

SOLUZIONE: DOLO

Perché la soluzione è Dolo? Il termine si riferisce alla volontà consapevole di commettere un'azione illecita. Rappresenta la precisa volontà di ottenere un risultato dannoso, dimostrando che l'agente agisce con coscienza e intenzione. È fondamentale per distinguere un reato doloso da uno colposo, poiché implica la volontà di infrangere una norma. La presenza del dolo rende più grave la responsabilità penale dell'autore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La intenzionalità del reato" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La intenzionalità del reato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

In presenza della definizione "La intenzionalità del reato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La intenzionalità del reato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dolo:

D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La intenzionalità del reato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

