RINTANATO

Curiosità e Significato di "Rintanato"

Approfondisci la parola di 9 lettere Rintanato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rintanato? Il termine rintanato indica una persona che si rifugia in casa, spesso per paura o timore di affrontare il mondo esterno, quindi si adatta perfettamente alla descrizione di chi si chiude volontariamente dentro casa. La parola suggerisce un'azione di rimanere isolati, perfetta per il contesto del cruciverba.

Come si scrive la soluzione: Rintanato

La definizione "Volontariamente chiuso in casa per timore di uscire" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

S T N E R A A Mostra soluzione



