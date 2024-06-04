Vestito a due code

Home / Soluzioni Cruciverba / Vestito a due code

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vestito a due code' è 'Frac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRAC

ALTRE SOLUZIONI: MARSINA

Perché la soluzione è Frac? Il frac è un abbigliamento formale maschile, caratterizzato da una giacca nera con code lunghe e appuntite, che si estendono dietro. Questa tipologia di abito è spesso indossata in occasioni ufficiali come matrimoni, cerimonie o eventi di gala, dove richiesto un aspetto elegante e raffinato. Le sue due code contribuiscono a conferirgli un aspetto distintivo e signorile, rendendo il completo riconoscibile e simbolo di formalità estrema. La sua presenza sottolinea un certo stile e rispetto per l’evento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vestito a due code". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vestito a due code nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Frac

Per risolvere la definizione "Vestito a due code", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vestito a due code" conferma che la soluzione 'Frac' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Frac

F Firenze R Roma A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vestito a due code" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frac' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vuole il panciotto biancoUn abito d occasioneFred Astaire lo indossava con grande classeHa due code di stoffaL abito con due codeNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoI due Bronzi di