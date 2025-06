Tutelavano la casa degli antichi romani nei cruciverba: la soluzione è Lari

LARI

Curiosità e Significato di Lari

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lari più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lari.

Perché la soluzione è Lari? I Lari erano divinità protettrici delle famiglie e delle abitazioni nell'antica Roma, considerate custodi della casa e della famiglia stessa. Spesso rappresentati come spiriti benevoli, venivano onorati con piccoli altari e riti quotidiani. La loro presenza era fondamentale per garantire protezione, prosperità e buona sorte agli abitanti. In sintesi, i Lari simbolizzavano il legame tra famiglia, casa e divinità tutelare.

Come si scrive la soluzione Lari

Se "Tutelavano la casa degli antichi romani" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

