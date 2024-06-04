Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi' è 'Papp'.

SOLUZIONE: PAPP

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Papp? Il termine si riferisce a un atleta che ha ottenuto il titolo di campione olimpico per tre occasioni consecutive nella categoria dei pesi medi, dimostrando grande abilità e costanza nel raggiungere il massimo riconoscimento internazionale. La sua carriera è stata segnata da successi straordinari e dalla capacità di mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo un esempio di eccellenza nel suo sport.

Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Papp

In presenza della definizione "Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Papp:

P Padova A Ancona P Padova P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

