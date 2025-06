Sbagliati con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione è Errati

Home / Soluzioni Cruciverba / Sbagliati con un sinonimo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sbagliati con un sinonimo' è 'Errati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERRATI

Approfondisci la parola di 6 lettere Errati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Errati? Errati indica che qualcosa è stato fatto in modo sbagliato o non corretto. È il participio passato del verbo errate, che significa commettere un errore o agire in modo errato. Quando si dice che qualcosa è errato, si sottolinea la mancanza di precisione, accuratezza o correttezza, evidenziando un'inesattezza o una deviazione rispetto a ciò che è giusto o previsto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: SbagliatiSbagliati scorrettiSinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn sinonimo di poesia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Sbagliati con un sinonimo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

N I B N E O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIENNIO" BIENNIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.