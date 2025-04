Per uno è indiana - Soluzione Cruciverba: Fila

FILA

Lo sapevi che? Indiana: L'Indiana (in lingua inglese , [?ndi'æn?]) (sigla = IN) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America, nella regione del Midwest; fu il 19º stato a entrare a far parte degli Stati Uniti, l'11 dicembre 1816. Si posiziona al 38º posto per estensione e al 17° per numero di abitanti tra gli stati che compongono gli Stati Uniti.

