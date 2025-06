Modellare il burro nei cruciverba: la soluzione è Arricciolare

ARRICCIOLARE

La parola Arricciolare è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arricciolare.

Perché la soluzione è Arricciolare? Arricciolare significa modellare il burro o altri ingredienti morbidi creando delle pieghe o dei riccioli, spesso per decorare dolci o preparazioni culinarie. È una tecnica usata in pasticceria per dare un tocco estetico e raffinato, rendendo i dessert più invitanti e belli da vedere. Insomma, è un modo creativo per trasformare gli ingredienti in veri capolavori visivi.

Il burro da grassi vegetali
di vitello: spesso si cuoce con burro e salvia
Nel lardo e nel burro

La definizione "Modellare il burro"

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

N I E T T S Mostra soluzione



