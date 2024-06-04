L impennata dell aereo nei cruciverba: la soluzione è Cabrata

Sara Verdi | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L impennata dell aereo' è 'Cabrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABRATA

Curiosità e Significato di Cabrata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cabrata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Causare l impennata dell aereoDà la posizione dell aereoUn attacco dell aereo da cacciaLa zona dell aereo più caraUn regolatore per migliorare la controllabilità dell aereo

Come si scrive la soluzione Cabrata

Se ti sei imbattuto nella definizione "L impennata dell aereo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Cabrata:
C Como
A Ancona
B Bologna
R Roma
A Ancona
T Torino
A Ancona

