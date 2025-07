I fuori quota della squadra Under 21 nei cruciverba: la soluzione è Over

OVER

Curiosità e Significato... La soluzione Over di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Over per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Over? Over indica qualcosa che supera un limite stabilito, come ad esempio il limite di età o di quota. Nel calcio, si riferisce a un giocatore che è fuori dal limite di età per una categoria, come l'Under 21. Quindi, se un atleta ha più di 21 anni, si dice che è over la categoria giovanile, cioè fuori quota.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono vicine in quotaIndennità per lavoro fuori sedeUna squadra rossoblùUna quota scadenteUna quota di interessi già maturati

Se "I fuori quota della squadra Under 21" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

A I G I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOIA" GIOIA

